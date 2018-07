Nova Política terá participação do prefeito Bruno Covas

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, confirma a vinda a Porto Alegre na próxima semana. Ele recebeu o convite do advogado gaúcho Fábio Correa, um dos coordenadores do Movimento Nova Política Brasil, que foi comunicar-lhe a aprovação do seu nome par receber a Medalha da 54ª Legislatura da Assembleia Legislativa. A homenagem aprovada pelo Legislativo teve a autoria do deputado Adilson Troca. Bruno, que é neto do fundador do PSDB Mário Covas, pretende participar de um evento promovido pelo Nova Política para expandir o movimento em nível nacional e associar-se ao grupo. O movimento reúne lideranças e profissionais de vários setores e de várias tendências políticas para a promoção de debates sobre uma nova agenda política para o País.

Sem aliados, PDT lança Ciro Gomes

O PDT confirmou ontem a dificuldade em atrair aliados para a candidatura de Ciro Gomes. A convenção nacional do partido oficializou a candidatura de Ciro, mas não anunciou nenhuma aliança. No mesmo dia, partidos que integram o Centrão, assustados com o discurso descontrolado do candidato do PDT, preferiram anunciar uma aproximação com a proposta de Geraldo Alckmin, do PSDB.

Com propaganda, Ciro caiu em 2002

A verborragia de Ciro Gomes tem lhe custado caro. Há quem lembre que Ciro Gomes despencou de 25% para cerca de 10% nas intenções de voto quando apareceu na TV em sua última disputa presidencial, em 2002. Nessa época, José Serra (PSDB) foi um dos seus principais rivais.

MDB e PSD fazem convenção dia 2

O MDB e o PSD escolheram o próximo dia 2, uma quinta-feira, para realizarem a convenção que confirmará a repetição da chapa José Ivo Sartori para governador e José Paulo Cairoli para vice.

PT não adere a acordo contra fake news

A informação foi publicada pelo Valor Econômico: O PT foi o único grande partido a não assinar o acordo elaborado pelo TSE contra a disseminação de fake news. O documento foi firmado há um mês e meio e as legendas aderiram ao termo aos poucos. Além do PT, estão de fora o PCO, o Pode, o PMB, o PSTU e o PTC.

Convenção do PROS neste sábado

Será neste sábado no Hotel Everest, a partir das 14 horas, a convenção do PROS/RS. O presidente estadual do PROS/RS, professor Wambert Di Lorenzo, anuncia a presença dos pré-candidatos do partido, lideranças, parceiros e filiados, e do pré-candidato ao governo do Estado, Luiz Carlos Heinze (PP); a presidente do PSL/RS, Carmem Flores; o presidente do PP/RS, Celso Bernardi; e o presidente do DEM/RS, Onyx Lorenzoni.

Deixe seu comentário: