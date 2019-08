Usuários da avenida Ipiranga vão contar a partir desta sexta-feira (16) às 9h com uma nova ponte para melhorar o fluxo de veículos e o acesso ao Hospital São Lucas e ao Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul. A obra foi realizada graças ao termo de cooperação assinado entre a prefeitura de Porto Alegre e a PUC (Pontifícia Universidade Católica). O investimento foi de R$ 2,6 milhões.

Deixe seu comentário: