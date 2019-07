Nova Previdência deve demorar mais de 2 meses para ser votada no Senado   

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senadora Simone Tebet (MDB-MS), afirmou que o colegiado do Senado precisará de mais de um mês para aprovar a proposta da reforma da Previdência. Com a tramitação que ainda deve ser encerrada na Câmara dos Deputados, apenas na volta do recesso, em agosto, somado ao mês previsto por Simone, a votação dos senadores não deve ocorrer antes da metade de setembro.

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) será o provável relator da reforma no Senado. Na Casa, a reforma terá que passar pela primeira etapa na CCJ e depois pelo plenário. Ainda está sendo negociada a inclusão de estados e municípios em uma proposta paralela. De acordo com a presidente da Comissão, este texto criaria a possibilidade de que prefeitos e governadores conduzam as próprias reformas previdenciárias.

