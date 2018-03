O líder do governo Marchezan, vereador Moisés Barboza, anunciou na última quarta (7), que a proposta do vereador João Bosco Vaz de usar publicidade nas laterais e interior dos ônibus do transporte coletivo será implementada em Porto Alegre. O ofício do parlamentar foi protocolado no dia 1º de agosto do ano passado.

