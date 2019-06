Os jogos da sexta rodada da 15ª edição do Campeonato Porto Alegre de Basquete ocorrem neste domingo (30), a partir das 8h30, nas quadras do Ginásio Tesourinha. O evento é gratuito para o público. Nesta edição, 77 equipes competem em três categorias: Masculina A, Masculina B e Série Única Feminina. O objetivo do torneio é integrar clubes, escolas, associações esportivas, grupos de amigos.

