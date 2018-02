Nova Roma do Sul: turismo de aventura e belas paisagens na Serra Gaúcha

Nova Roma do Sul é um dos destinos pra quem gosta de belas paisagens e turismo de aventura. O município é ladeado pelos rios das Antas e da Prata, com uma vista cênica que impressiona pela dimensão dos vales e das cascatas da região.

Uma das alternativas para chegar na cidade é seguir por Farroupilha e serpentear a estrada asfaltada de mais de 60 Km que oferece uma bela paisagem com cascatas e a histórica Ponte de Ferro que passa sobre o Rio das Antas. A ponte construída no final da década de 1920, inaugurada em 1930 por Getúlio Vargas, une os municípios de Nova Roma do Sul e Farroupilha.

De Caxias, é possível chegar a Nova Roma do Sul por Flores da Cunha, seguindo para Nova Pádua e encarando um trecho de estrada de chão batido, mas bem conservado, que leva ao acesso pela balsa manual 24 horas por dia. O trajeto é curto, mas vale a pena: borboletas recepcionam aqueles que valorizam o contato com a natureza. O caminho ainda revela a vista do Mirante da Usina Hidrelétrica Castro Alves, que merece uma parada para fotos.

A hospitalidade interiorana, o dialeto vêneto falado pelos moradores e as paisagens fazem deste passeio um dos mais gratificantes da Serra. A calmaria da cidade, entretanto, contrasta com o reconhecido pólo de aventura, título conquistado pela atuação do Eco Parque Cia. Aventura, que fica a 7 Km da cidade. Ali, o visitante pode se aventurar praticando atividades como tirolesa, rapel, Bungee Jump, arvorismo ou encarar a emoção de fazer o rafting, colocando em prática o espírito em equipe entre as corredeiras. O bom humor dos monitores é uma atração extra no caminho para o Rio das Antas e no retorno com uma divertida apresentação dos “principais pontos turísticos da cidade”.

Quem optar por ficar no Eco Parque tem a oportunidade de explorar o local com mais tranquilidade. O café da manhã colonial e o almoço caseiro feito com carinho pela família Tonin incluem delícias que fazem com que seja inevitável manter a dieta. Como o espaço é administrado pela família, o visitante ainda desfruta do aconchego e atenção que, raramente, são encontrados nas metrópoles turísticas como aquele olhar dedicado para as preferências de cada um. No Eco Parque, é possível encontrar geléias, souvenirs e vinhos Casa Corba, os melhores da região.

Além das atividades de aventura guiadas, é possível fazer uma trilha pela propriedade que conta com toda a sinalização para conhecer a base da cascata também utilizada para o rapel. O barulho da fonte e o silêncio do lugar são uma oportunidade única para quem quer se conectar com a natureza.

Localizado a 28 km de Antônio Prado, 48 km de Farroupilha, 23 km de Flores da Cunha, 150 km de Porto Alegre e 64 km de Caxias do Sul, o município de Nova Roma do Sul se destaca pela qualidade de vida que oferece à comunidade e é reconhecido por ter a melhor saúde pública do RS. Rico em uma cultura cultivada por imigrantes italianos, poloneses e suecos, é um cartão-postal repleto de belezas naturais como o Cachoeirão, no Rio das Antas, cascatas, grutas, rios e vales ideais para o turismo de aventura.

Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, uma belíssima obra da natureza banhada por um fio de cascata que segue para os Rio das Antas. Ali, uma trilha autoguiada leva à base da cascata. No caminho, na comunidade de Castro Alves, é possível parar para contemplar construções históricas como a única igreja e campanário construídos em madeira da cidade, a Igreja Nossa Senhora do Carmo construída em 1945.

Para ficar em Nova Roma do Sul, há duas opções: o hotel Itamarana, uma escolha prática porque está localizado no Centro da cidade, próximo à Praça, e possui uma infraestrutura bacana com um café da manhã delicioso ou a Pousada Colonial Nona Rosa, localizada no Eco Parque Cia Aventura, que também dispõe de espaço para camping.

O casarão, construído na década de 1950, une o moderno ao rústico com a vista encantadora da Linha Paranaguá. À noite, a escuridão daquele lugar parece permitir que a lua e as estrelas sejam contempladas na plenitude. Os dois locais oferecem conforto e hospitalidade aos turistas.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: turismo@novaromadosul.rs.gov.br.

