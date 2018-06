Nova sede do IGP será referência aos Estados do Sul

O secretário de Obras, Saneamento e Habitação, Rogério Salazar, vistoriou as obras do Centro Regional de Excelência em Perícias Criminais do Sul, na quarta-feira (20). O Centro Regional de Excelência em Perícias Criminais, que abriga a nova sede do Instituto Geral de Perícias (IGP), será o primeiro do modelo no Brasil, servindo como referência aos Estados da Região Sul.

