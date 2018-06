Instalados há 18 anos de forma improvisada em um antigo terminal de ônibus, os 138 integrantes do 18º Batalhão da BM (Brigada Militar) de Viamão contam agora com uma nova sede, na avenida Senador Salgado Filho. A obra, orçada em R$ 1,4 milhão, foi inaugurada na manhã dessa quarta-feira pelo governo do Estado.

