Nova técnica da seleção feminina é apresentada pela CBF

A nova técnica da seleção feminina, Pia Sundhage, foi apresentada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira (30). Além da tradicional entrevista coletiva, o encontro contou com um vídeo de apresentação, relatando a história da sueca. A projeção ainda mostrou recados das jogadoras brasileiras para Pia.

Em evento realizado na sede da CBF, na Barra da Tijuca (RJ), Pia prometeu muito trabalho e alegria para transformar o futebol feminino do Brasil e elevá-lo a um novo patamar. A técnica também afirmou estar feliz e orgulhosa por assumir o time brasileiro, que ela classificou como excelente. “Eu amo o futebol e amo desafios, se não eu não me colocaria à disposição deste trabalho maravilhoso. Acredito que meu coração futebolístico será suficiente para fazer essa equipe brilhar ao máximo”, afirmou.

Pia Sundhage já recebeu o prêmio de melhor técnica do mundo em 2012, e já conquistou dois títulos dos Jogos Olímpicos comandando a seleção dos Estados Unidos, em Pequim (2008), e em Londres (2012). A técnica conta também no currículo com a conquista da prata à frente da equipe da Suécia, no Brasil (2016).

