Nova tecnologia no controle de armazenagem ganha destaque na Expointer

Os produtores rurais brasileiros enfrentam há muito tempo uma equação difícil de solucionar que é a rentabilidade versus custo de produção. Somam-se a esta equação os problemas de produtividade e qualidade, muitas vezes pela impossibilidade de investimentos em tecnologias de ponta de alto valor, assim como a questão da logística que no Brasil encarece de forma significativa os gastos com transporte. Outro fator de preocupação é a armazenagem, setor em que atualmente o país enfrenta um grande déficit.

Uma nova tecnologia desenvolvida por uma startup gaúcha pode ajudar na gestão direcionada ao armazenamento, ampliando dessa forma as ações para solucionar problemas, aumentando a margem e rentabilidade, otimizando gastos e melhorando a qualidade dos produtos. A Silo Verde, sediada no Tecnosinos, em São Leopoldo (RS), está colocando no mercado o SiloAssist, um software que executa um controle dinâmico de toda a operação de armazenamento.

O diretor de marketing da Silo Verde, Mauricio Bruno, comenta que a nova solução pode ser utilizada em diversos tamanhos de silos e se destaca pela sua inovação tecnológica. Explica que o SiloAssist possibilita saber em tempo real, acessado de qualquer lugar, a temperatura, volume e umidade dentro e fora do silo. “É um equipamento que utiliza carregadores com fotocélula, o que proporciona maior economia, sem poluir o meio ambiente”, observa.

O SiloAssist será a grande novidade da Startup na 41º Expointer, a partir do próximo dia 25 de agosto, no estande da Silo Verde no Pavilhão do Gado Leiteiro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). Bruno destaca que essa solução possibilita fazer o trabalho de gestão completa no monitoramento de sólidos, inclusive de outros setores da economia.

Segundo o diretor de marketing da Startup, hoje entre os maiores problemas no armazenamento estão o desperdício e o alto custo nos serviços de comercialização. Salienta que com o sistema desenvolvido pela Silo Verde, há uma otimização na logística de transporte e previsão de compra de insumos. “Oferecemos com o SiloAssist uma melhor performance na qualidade da gestão do produto, por exemplo, em relação à parâmetros de consumo. São fatores que levam à obtenção de ganhos reais na margem de lucro das propriedades”, garante Bruno, enfatizando que a solução já está disponível e sendo utilizada pelas maiores empresas do setor agropecuário.

