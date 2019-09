Nova temporada do Música na Praça traz interatividade para escolha de repertório

Em sua segunda temporada em 2019, o Música na Praça vai promover a interatividade entre os clientes dos shoppings onde os shows acontecem e os cantores que fazem parte do projeto.

A partir de agora, as músicas que não podem faltar no repertório de cada artista serão decididas através de votação que irá ocorrer na fanpage da rede Bourbon e do Moinhos Shopping no Facebook. O projeto, que leva shows de artistas locais para as praças de alimentação de shoppings da AIRAZ Administradora em Porto Alegre e Novo Hamburgo, já iniciou sua agenda de apresentações, e segue com a programação até o dia 31 de outubro.

De forma rotativa, os cantores Bruno de Ros, Brunno Bonelli, Wagner Torre, Eduardo Pitta, Bibiana Petek, Nani Medeiros e Aline Stoffel se apresentam todas as quintas-feiras nos shoppings Bourbon Assis Brasil e Wallig, Moinhos Shopping e Porto Alegre CenterLar, em Porto Alegre e no Bourbon Novo Hamburgo. Os shows têm início às 19h e são abertos ao público.

