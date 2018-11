Nova troca de ingressos beneficentes para os espetáculos do Natal Luz de Gramado inicia na segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (12), acontece a segunda etapa da troca dos ingressos beneficentes para os espetáculos do 33º Natal Luz de Gramado.

Serão disponibilizados 3.400 ingressos que fazem parte do projeto “Sinergia de Natal gramadense” e as trocas acontecem nos dias 12, 13, 14, 16 e 17 de novembro. Serão 3.070 ingressos para a comunidade de Gramado e outros 330 ingressos para os usuários da Assistência Social com Bolsa Família e Cadastro Único.

Os ingressos são reservados para moradores residentes e domiciliados em Gramado, bem como a trabalhadores formais da cidade que residam em outra cidade. Cabe lembrar que cada núcleo familiar tem direito a seis ingressos, sendo apenas uma pessoa deste núcleo a responsável pela retirada a qual deverá assinar um termo de responsabilidade.

Os documentos necessários para a retirada dos ingressos: Nota fiscal dos produtos utilizados para troca dos ingressos; documento de identidade com foto e CPF (cópia e original); comprovante de residência atualizado, água, luz ou telefone (cópia e original).

Se não for morador de Gramado, deverá apresentar, além dos documentos acima, um comprovante de emprego formal na cidade. Todos deverão preencher e assinar um termo de responsabilidade pela utilização dos ingressos.

Confira as datas e locais das trocas:

Dia 12/11 – segunda-feira – das 7h30 às 15h30 – por alimentos não perecíveis (apresentar nota fiscal). Local – Escola Mosés Bezzi na Várzea Grande.

Café (1 pacote de 500g)

Feijão preto tipo 1 (2 kg)

Lentilha (1kg)

Leite em pó (1 lata ou pacote de 400g)

Óleo de cozinha (2 unidades de 900ml)

Dia 13/11 – terça-feira – das 7h30 às 15h30 – por brinquedos infantis (apresentar nota fiscal). Local – Escola Maximiliano Hahn no Bairro Carniel.

Bola (1 unidade).

Boneca (1 unidade).

Carrinho, avião, entre outros (1 unidade).

Fantoche (1 unidade).

Jogo infantil (1 unidade).

Jogo pedagógico (1 unidade).

Dia 14/11 – quarta-feira – das 7h30 às 15h30 – por materiais de higiene e limpeza (apresentar nota fiscal). Local – Escola Nossa Senhora de Fátima na Vila do Sol.

Desinfetante (frasco de 2l) – não será aceito alvejante – água sanitária.

Papel Higiênico (1 embalagem com 8 rolos de no mínimo 30m).

Sabão em pó lava roupas (1 kg).

Amaciante (2l por ingresso).

Fralda infantil (p, m, g, XG) (pacote com no mínimo 24 unidades).

Dia 16/11 – sexta-feira – das 7h30 às 15h30 – por materiais escolares (apresentar nota fiscal). Local – Polo da UAB – Universidade Aberta do Brasil no Bairro Moura.

Caderno capa dura, universitário (grande) de 96 folhas (1 unidade).

Livro infantil com capa dura de histórias, contos ou poesia (1 unidade).

Mochila infantil (1 unidade).

Dia 17/11 – sábado – das 7h30 às 15h30 – por rações para cães e gatos (apresentar nota fiscal). Local – CRAS da Várzea Grande, Av. 1º de Maio, 1603.

Ração para cães (2 kg)

Ração para gatos (2 kg)

Serão trocados ingressos para os seguintes espetáculos:

*3.070 ingressos disponíveis para a troca pelos itens especificados:

300 ingressos para o Natal pelo Mundo do dia 20/11/2018.

1.360 ingressos para o Reencontros de Natal do dia 21/11/2018.

1.360 ingressos para o Grande Desfile de Natal do dia 22/11/2018.

*330 ingressos disponíveis para os usuários da Assistência Social (Bolsa família e Cadastro Único):

50 ingressos para o Natal pelo mundo do dia 20/11/2018.

140 ingressos para o Reencontros de Natal do dia 21/11/2018.

140 ingressos para o Grande Desfile de Natal do dia 22/11/2018.

A organização destaca que os ingressos serão entregues por ordem de chegada e poderão encerrar antes do horário determinado. A Secretaria da Cidadania e Assistência Social coordena o projeto “Sinergia de Natal gramadense” com a parceria das secretarias da Cultura, da Educação, do Turismo, do Esporte e Lazer, de Obras e da Saúde. O 33º Natal Luz de Gramado é uma promoção da Prefeitura de Gramado com realização da Gramadotur.

