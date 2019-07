“Saint Seiya!”: nova versão de Cavaleiros do Zodíaco chega ao Netflix neste mês

Chega ao catalogo da Netflix em julho, no dia 19, o anime Cavalheiros do Zodíaco. O desenho que foi sucesso nos anos 90 recebe o nome de “SAINT SEIYA: Os Cavaleiros do Zodíaco”.

A diferença o anime foi feito em computação gráfica e terá 12 episódios de 30 minutos na primeira temporada. Nesta nova aventura, os defensores da deusa Atena terão que enfrentar os poderosos deuses do Olimpo que desejam destruir a humanidade.

Uma das principais mudanças na história é o gênero do cavaleiro Andrómeda. Nesta versão do anime, ele será uma mulher.

Confira o trailer:

