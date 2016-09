Nova versão de “Os Trapalhões” vai ser exibida na Globo

Quem sentia falta do quarteto Didi, Dedé, Mussume Zacarias já pode comemorar. Em 2017, os atrapalhados amigos voltarão à Globo em uma versão adaptada. Renato Aragão vai continuar como Didi; Dedé Santana retorna como Dedé e dois novos atores serão escolhidos para viverem Zacarias e Mussum.

Nos bastidores da emissora, o nome de Mussunzinho é o mais cotado para interpretar o pai. A direção é de Ricardo Waddington. Como nos anos 1980, Renato Aragão é o redator-chefe, mas o programa vai contar com outros colaboradores. O formato de esquetes será mantido.

Amigos de Renato dizem que ele está feliz com essa retomada: “Ele passa o dia sentado na frente do computador escrevendo as histórias. Renato está muito feliz com esse retorno. A ideia da Globo é retomar o humor ingênuo, que faz sucesso”, contou um amigo. (Leo Dias/AD)

