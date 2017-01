Nova York tem o menor índice de tiroteios dos últimos 25 anos

Uma forte redução nos índices de violência entre gangues levou o número de tiroteios registrados em Nova York (EUA) ao seu nível mais baixo desde 1991. Estatísticas policiais apontam que o foco na repressão a bandos armados em bairros mais violentos da cidade contribuiu para a queda também nas ocorrências de homicídio na principal cidade norte-americana.

No ano passado, os crimes envolvendo disparos de armas de fogo caíram para 998, uma baixa recorde, enquanto os assassinatos desceram para 335. “Entre janeiro de dezembro de 2016, foram 900 prisões de membros de gangues, totalizando 900 registros”, ressaltou em um entrevista coletiva o comissário da polícia da cidade, James O’Neill. “Dezenas de ações de repressão tiraram pessoas violentas das ruas e tornaram mais arriscado participar de crimes relacionados a grupos.”

A queda na violência em Nova York contrasta fortemente com os resultados de outras metrópoles, tais como Chicago: na capital do Estado de Illinois, o número de homicídios e ataques a tiros aumentou significativamente em 2016, encerrando o ano com 762 registros.

