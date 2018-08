Novas alianças prejudicam o candidato Ciro Gomes e ajudam Geraldo Alckmin e Álvaro Dias no tempo de rádio e TV

As aliançaram partidárias definidas nesta semana tiveram impacto no horário eleitoral gratuito: Ciro Gomes (PDT) saiu prejudicado, enquanto Alvaro Dias (Podemos) e Geraldo Alckmin (PSDB) melhoraram suas situações. Alckmin segue como dono do maior tempo de televisão: cerca de cinco minuto e meio em cada bloco diário de 12 minutos.

Sem coligações até agora, Ciro queria o PSB para fazer com que seu tempo de televisão passasse de 35 segundos para 1 minuto e 25 segundos. O partido, contudo, anunciou que irá ficar neutro, devido a alianças regionais com o PT. Por isso, os 50 segundos da legenda foram distribuídos igualmente entre todos os partidos.

É por isso que Alckmin melhorou sua situação em relação à semana passada, mesmo tendo perdido o apoio do PV, que era dado como certo. A legenda ainda vai decidir se ficará neutra ou se indicará o vice de Marina Silva (Rede). Além disso, o tucano pode conseguir ainda uma aliança com o PHC, o que lhe daria mais oito segundos.

Enquanto isso, Alvaro Dias, que não tinha nenhum apoio até agora, conseguiu dois: o do PSC, que retirou a candidatura de Paulo Rabello de Castro para indicá-lo como vice na chapa do Podemos; e o do PRP. Agora, Alvaro Dias terá 36 segundos.

Os dois líderes nas pesquisas, nos cenários sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula, ainda batalham para firmarem suas primeiras alianças e conseguirem aumentar sua participação no horário eleitoral: Jair Bolsonaro (PSL), com sete segundos; e Marina Silva, com oito segundos e meio. A Rede negocia com o PV, que pode indicar Eduardo Jorge como vice. A legenda tem direito a 12 segundos e meio.

O segundo maior tempo de televisão (1 minuto e 52 segundos) deve ficar com o PT, que pretende inscrever a candidatura de Lula. O MDB, que tem como pré-candidato o ex-ministro Henrique Meirelles, vem logo atrás, com 1 minuto e 47 segundos.

Sete partidos ainda não definidiram qual rumo seguir. Além do PSB, o PMN também optou pela neutralidade As convenções terminam no domingo, e as candidaturas podem ser inscritas até dia 15 de agosto.

Manuela D’Avila (PCdoB) deve ficar com 19 segundos e meio, enquanto Guilherme Boulos (PSOL) deve ter 13. Cabo Daciolo (Patriota) tem oito segundos e meio, mesmo tempo de Eymael (DC). João Amoedo (Novo), Vera Lúcia (PSTU) e João Goulart Filho (PPL) devem ter o tempo mínimo: cerca de cinco segundos e meio.

Entre as inserções, que serão exibidas ao longo da programação normal: Alckmin também lidera com folga: terá 12 por dia. O candidato do PT e Meirelles terão quatro inserções diárias cada, enquanto Ciro e Alvaro Dias terão uma.

Manuela terá que esperar dois dias para cada inserção, enquanto Boulos terá uma a três dias. Marina, Daciolo e Eymael terão uma inserção a cada quatro dias. Bolsonaro, Amoedo, Vera Lúcia e João Goulart Filho vão aparecer uma vez a cada cindo dias.

