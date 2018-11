Novas alterações no trânsito em Porto Alegre para o Heineken F1 Experience

O trânsito está com novas alterações desde a noite desta sexta-feira (9), para a realização do Heineken F1 Experience. A avenida Mauá está bloqueada a partir da rua Gen. Bento Martins. Neste sábado (10), as atrações começam às 10h e se estendem até por volta das 17h. A prefeitura de Porto Alegre, pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), apresenta um mapa com as alternativas à população para chegar ao local do evento e aconselha outros modais que não o veículo particular.

No esquema estão detalhadas as linhas de transporte coletivo para acessar a região. “Para quem vai de táxi ou aplicativo, a orientação é fazer o embarque e desembarque na Loureiro da Silva, sentido bairro-Centro, perto da Receita Federal, local que teria menos impacto na mobilidade da região e com ótima localização para o evento. A expectativa é de grande público, então é importante que as pessoas utilizem o transporte coletivo, seletivo, táxi ou aplicativos, pois a região não conta com áreas de estacionamento para o público esperado”, explica o gerente de Fiscalização de Trânsito da EPTC, Paulo Ramires. O estacionamento da EPTC na região do Fórum, na Aureliano de Figueiredo Pinto, 185, com capacidade para 95 vagas, estará aberto, das 8h às 20h, ao custo de R$ 25.

Evento

O Heineken F1 Experience vai trazer para a Orla do Guaíba a atmosfera da Fórmula 1. O ex-piloto Rubens Barrichello irá pilotar um carro da Williams Racing por um trecho de 600 metros. Também está confirmada a presença do ex-piloto e tricampeão mundial de Fórmula 1 (1969, 1971, 1973), Sir Jackie Stewart. O evento é aberto ao público e terá performances e manobras de drifting, da equipe Drift Meet Team, shows de motos acrobáticas do Força e Ação e o desfile da Heineken Parade. O grande show artístico do dia fica por conta do duo de DJs e produtores brasileiros André Laudz e Zegon, conhecidos como Tropkillaz que irão encerrar o evento.

Confira o cronograma para os bloqueios:

Até as 6h de segunda-feira – Bloqueio da avenida Mauá x rua Gen Bento Martins (Desvio: rua Gen Bento Martins, Washington Luiz, avenida Augusto de Carvalho); bloqueio da avenida Pe. Tomé x rua Siqueira Campos; bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva Bairro/Centro na Rótula das Cuias (Desvio: avenida Augusto de Carvalho, Loureiro da Silva, Vasco Alves, Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, Gen. Canabarro); bloqueio da avenida Loureiro da Silva Bairro/Centro x rua Gen Vasco Alves (Desvio: Vasco Alves, Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, Gen. Canabarro) e bloqueio da avenida Pe. Tomé x Rua Siqueira Campos.

Transporte

Aos usuários do transporte coletivo, as três paradas na avenida Loureiro da Silva, localizadas no Gasômetro, na Câmara Municipal de Vereadores e na Praça Brigadeiro Sampaio, ficam desativadas devido ao desvio realizado pela rua Bento Martins.

Para a desmontagem das estruturas, das 6h de segunda às 23h59min de terça (13) haverá o bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva Bairro/Centro na Rótula das Cuias (Desvio: avenida Augusto de Carvalho, Loureiro da Silva, Vasco Alves, Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, Gen. Canabarro); bloqueio da avenida Loureiro da Silva bairro/Centro x rua Gen. Vasco Alves (Desvio: rua Gen Vasco Alves Washington Luiz, Gen. Salustiano, Andradas, Gen. Canabarro); bloqueio da avenida Pres. João Goulart Centro/bairro, a partir da Praça Brigadeiro Sampaio (Desvio: pista bairro/Centro da avenida Pres João Goulart da Praça Brigadeiro Sampaio até a Rótula do Gasômetro); e bloqueio da avenida Edvaldo Pereira Paiva Centro/Bairro da rótula do Gasômetro até a Rótula das Cuias (Desvio: avenida Loureiro da Silva, avenida Augusto de Carvalho).

Se necessário será bloqueada a avenida Castello Branco Interior/Capital x avenida Mauá para maior fluidez em qualquer uma das etapas.

