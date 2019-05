O Instituto-Geral de Perícias está lançando a Carteira de Identidade Expressa Online, uma reimpressão da última carteira com as mesmas informações do documento anterior. Quem emitiu a segunda via no modelo novo e precisar de uma nova poderá solicitar o serviço sem sair de casa, através do site do IGP. E quem tem alguma deficiência também já pode declarar essa condição no documento.

