As novas instalações do Hospital Tramandaí foram inauguradas na manhã desta sexta-feira (9), no município do Litoral Norte. Foram construídos novo Centro Obstétrico e novas UTI neonatal, UCI neonatal, salas de parto e de recuperação, todas equipadas, em uma área de 1.140 m². O Hospital Tramandaí conta com 132 leitos sob gestão da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas.

Deixe seu comentário: