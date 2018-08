A prefeitura de Nova York informou nesta quarta-feira (15) a intenção de construir quatro novos presídios em áreas urbanas e com serviços, que substituirão as instalações da antiga prisão da Rikers Island. O plano, que o gabinete de Bill de Blasio qualificou de “inovador”, prevê instalações completamente integradas aos bairros, com espaços comunitários, lojas e estacionamentos.