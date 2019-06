Novas placas de rua

A Prefeitura de Porto Alegre lança nesta quinta-feira (06) a consulta pública do edital para novas placas de identificação de ruas (toponímicos) da Capital. O ato acontece no Salão Nobre do Paço Municipal, às 11h. O novo edital prevê a produção, confecção, instalação, conservação e manutenção de 41.239 conjuntos toponímicos. O contrato com a empresa que operava as placas foi encerrado em 2013.

Deixe seu comentário: