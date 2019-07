Três novas rodadas pelo returno do Municipal de Bocha acontecem desde esta quarta-feira (3), e se enceram no sábado (6). As partidas são pela 11° rodada das categorias Sênior Piso Natural e Piso Sintético e pela 9° rodada da categoria Principal Piso Sintético. Ao todo somam-se 17 confrontos entre os 34 times que participam do campeonato.

