Novas tarifas em vigor acirram a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China

Entraram em vigor à meia-noite desta quinta-feira (23) as sobretaxas alfandegárias de 25% impostas pelos Estados Unidos a produtos importados da China, em mais uma batalha da guerra comercial deflagrada por Donald Trump. As informações são das agências de notícias Ansa e Reuters.

A medida atinge itens como automóveis, células fotovoltaicas, componentes eletrônicos e outros bens industriais e começa a valer enquanto delegações dos dois países se reúnem em Washington para tentar conter a escalada tarifária.

As novas barreiras alfandegárias impostas pelos EUA atingem US$ 16 bilhões em importações, e a China já iniciou uma resposta recíproca contra a medida, mirando itens como motos Harley-Davidson, grãos de soja e uísque.

No último dia 6 de julho, o governo Trump já havia estabelecido tarifas de 25% sobre produtos chineses, totalizando US$ 34 bilhões em importações, ação que também foi respondida por Pequim.

“Esperamos que os Estados Unidos se juntem a nós para alcançar um bom resultado, com uma atitude prática e razoável”, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. Washington acusa Pequim de “roubar” tecnologia e de violar compromissos para abrir seu mercado.

Trump também já propôs uma nova rodada de tarifas de 25% sobre US$ 200 bilhões em importações chinesas. O país asiático, por sua vez, anunciou uma lista de US$ 60 bilhões em produtos norte-americanos que seriam atingidos em retaliação.

Dado o déficit comercial dos EUA com a China (hoje em cerca de US$ 375 bilhões), Pequim está ficando sem itens para responder às medidas de Washington. Ao todo, a guerra comercial entre os dois países já totaliza US$ 100 bilhões.

Conversas

Autoridades dos Estados Unidos e da China encerraram dois dias de conversas nesta quinta-feira sem avanços significativos, conforme a guerra comercial entre os país aumentou após ativação de outra rodada de tarifas sobre o equivalente a 16 bilhões de dólares em bens de cada país.

“Nós concluímos dois dias de discussões com contrapartes da China e trocamos opiniões sobre como alcançar equidade, equilíbrio e reciprocidade na relação econômica”, disse a porta-voz da Casa Branca Lindsay Walters em breve comunicado enviado por e-mail.

As discussões incluíram “respostas às questões estruturais na China”, incluindo suas políticas de propriedade intelectual e transferência tecnológica, disse Walters.

Autoridades de nível intermediário do governo Trump que participaram das conversas irão informar os chefes de suas agências sobre as discussões, disse Walters.

