Novas tecnologias e gigantes da inovação e do empreendedorismo terão palco em Gramado/RS

Gramado/RS se prepara para receber mais de 100 startups inovadoras dos mais variados segmentos, oriundas de todo o país, dezenas de palestras com grandes nomes da Inovação e do Empreendedorismo, além de centenas de investidores dispostos a investir em projetos que podem mudar a economia mundial com soluções inovadoras. A Gramado Summit 2018 projeta receber, em três dias, mais de 4 mil empreendedores focados no mercado da inovação e querendo ouvir e interagir com grandes nomes que motivam o dia a dia dos pequenos empreendedores.

Em dois palcos de conteúdo palestram nomes consagrados como: José Galló (presidente das Lojas Renner), David Randon (presidente do grupo Randon), Tania Gomes Luz (CEO 33e34 Shoes), Emília Chagas (CEO Content Tools), Max Oliveira ( CEO e cofundador MaxMilhas), Rodrigo Cartacho (Co-fundador e CEO da Sympla), Vitor Torres (Fundador e CEO Contabilizei), Théo Orosco (Co-founder & CEO Exact Sales), Tito Gusmão (Founder Warren), Pedro Conrade (CEO Neon Pagamentos), Jaime Müller (Chief Operating Officer SAP), entre outros. A programação completa das palestras está no site: www.gramadosummit.com.

A programação terá uma grade intensa de palestras, startups em exposição com os projetos sendo apresentadas para investidores interessados em aportar recursos, Batalha de Startups e muita interação em um ecossistema completo que objetiva fomentar grandes idéias e oferecer oportunidade e palco para que se transformem e cresçam, impactando positivamente o mercado global. O evento ocorre na ExpoGramado, um dos maiores complexos de eventos da Serra Gaúcha.

O CEO do evento, Marcus Vinícius Rossi, comemora o sucesso do evento em sua segunda edição. “Quando realizamos a primeira edição do evento em 2017, buscávamos colocar frente a frente os pequenos empreendedores com grandes investidores. Além disso, oferecer uma grade de conteúdo única e com gigantes do empreendedorismo é um dos nossos grandes diferenciais. A Gramado Summit toma uma proporção tão grande nesta segunda edição que nos deixa felizes e com a certeza de que estamos no caminho certo ao promover este ecossistema que reúne empreendedores que estão iniciando e criando projetos que mudarão nossas vidas, com grandes nomes que já são consagrados nacionalmente, além de trazer para dentro do evento investidores com alto poder de aporte para estes novos projetos”, destaca.

