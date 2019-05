Novas tornozeleiras eletrônicas são instaladas no Rio Grande do Sul

Os órgão Secretaria da Administração Penitenciária Estadual (Seapen) e a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) informaram nesta sexta-feira (31), que novas tornozeleiras eletrônicas serão implantadas no Rio Grande do Sul.

Às 10h, na sede da 8ª Delegacia Penitenciária Regional, em Santa Cruz do Sul, o Secretário da Administração Penitenciária (Seapen), César Faccioli; acompanhou o início das instalações das novas tornozeleiras eletrônicas no Estado.

A criação do Instituto Penal de Monitoramento na região acontece a partir de um contrato do Governo do Estado com a empresa suíça Geosat que envolve o valor de 40 milhões de reais.Inicialmente, estão sendo instaladas 348 novas tornozeleiras na região de Santa Cruz.

Segundo Faccioli, o equipamento significa um avanço no monitoramento e na qualidade do controle de apenados, o que vai propiciar, além do desafogo gradual no sistema penitenciário, um reforço geral na segurança pública. “Essa é uma ação que agiliza o processo, que, além disso, passa por reformas e ampliações e construção de novos presídios, para a criação de novas vagas, o que está acontecendo”, afirmou.

