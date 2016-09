Nove acusados da morte de adolescente em saída de festa em Charqueadas vão a júri popular

Serão levados ao Tribunal do Júri nove acusados da morte de Ronei Jurkfitz Faleiro Jr., de 17 anos, ocorrida na saída de uma festa na cidade de Charqueadas, na madrugada de 1º de agosto de 2015.

Na ocasião, o pai e um casal de amigos do adolescente morto foram agredidos. A decisão de hoje (28) é da juíza da Comarca local, Paula Fernandes Benedet, que considerou haver indícios de autoria dos denunciados. Cabe recurso.

“Analisando-se, pois, os depoimentos carreados aos autos, tenho que os relatos das testemunhas e réus ouvidos em Juízo são indícios da autoria dos denunciados”, escreveu a magistrada na sentença de pronúncia, que contém 58 páginas. Durante a instrução do processo, quase 40 pessoas foram ouvidas.

Acusação

Os acusados pelo Ministério Público são Peterson Patric Silveira Oliveira, Jhonata Paulino da Silva Hammes, Vinícios Adonai Carvalho da Silva, Leonardo Macedo Cunha, Alisson Barbosa Cavalheiro, Volnei Pereira de Araújo, Matheus Simão Alves, Geovani Silva de Souza e Cristian Silveira Sampaio.

Todos eles serão julgados pelos crimes de homicídio triplamente qualificado (motivo fútil, uso de meio que dificultou a defesa e de meio cruel); homicídio tentado (três vezes, com as mesmas qualificadoras) com relação às vítimas Richard Wienke, Francielle Wienke e Ronei Wilson Faleiro, pai de Ronei Jr.; e corrupção de menores.

A magistrada rejeitou a denúncia quanto ao crime de associação criminosa.

Ao justificar a inclusão do motivo fútil, a juíza Paula Benedet destacou informações colhidas durante o andamento do processo levando a crer que a motivação para o crime seria uma rixa entre cidades: uma das vítimas, Richard, é morador de São Jerônimo, vizinha a Charqueadas.

Sobre o meio cruel, citou: “…consta dos autos que as vítimas teriam sido agredidas em decorrência de inúmeros chutes, socos, inclusive com “soqueira”, e golpes de garrafas de vidros desferidas pelos réus”.

Preventiva

Também foram mantidas as prisões preventivas de todos os acusados, decretadas pela juíza inicialmente em setembro do ano passado. Processo relativo a um décimo acusado dos mesmos crimes, Rafael Trindade de Almeida – denunciado pelo MP apenas em fevereiro deste ano – está na fase final de instrução. Ele cumpre prisão domiciliar.

Relembre o caso

Ronei Wilson Faleiro, o filho Ronei Júnior e um casal de amigos do rapaz, sofreram agressões de um grupo na madrugada de sábado, 1º de agosto de 2015, após uma festa no Clube Tiradentes, em Charqueadas. Ronei Jr. não resistiu aos ferimentos.

Segundo consta da denúncia, o pai da vítima deixou seu filho na festa no clube na noite de sexta-feira, 31 de julho, às 22h, com o combinado de buscá-lo às 5h. O evento era para arrecadar fundos para a formatura.

Ao retornar para o local da festa, Faleiro ligou para o filho comunicando que estava chegando e foi avisado que aguardasse mais 15 minutos. Relata que voltou a ligar para o filho, que logo perguntou sobre a possibilidade de dar carona a um casal de amigos, pois havia alguns problemas com eles.

Em seguida, o pai foi até a porta do clube para buscar os três. Ao descer as escadas para entrar no carro, começaram a ser agredidos com garrafadas, socos e pontapés.

Menores responsabilizados

Em outro processo, quatro adolescentes cumprirão medida socioeducativa de internação por três anos, prazo máximo estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. A sentença foi proferida pelo juiz Francisco Morsch, em 18 de setembro de 2015.

Dois adolescentes foram absolvidos por ausência de provas. Com relação a outro jovem, o processo foi cindido e segue em tramitação.

Tribunal do Júri

É um Conselho de Sentença, formado por sete jurados, reunidos por sorteio, que decidem pela culpa ou inocência dos réus.

Comentários