Nove criminosos foram presos durante uma operação contra o roubo de carros na Região Metropolitana de Porto Alegre

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (20), a Operação Décima, com o objetivo de prender ladrões de carros na Região Metropolitana de Porto Alegre. Foram cumpridos 17 mandados judiciais – sendo dez de busca e apreensão e sete de prisão temporária – na Capital, em Esteio, Alvorada e Viamão.

Nove criminosos foram presos durante a ação – três deles em flagrante. Foram apreendidas três armas de fogo. Um veículo roubado foi recuperado. A operação teve como foco principalmente os roubos de veículos ocorridos nas zonas Leste e Norte de Porto Alegre nos últimos meses, nos quais os bandidos foram reconhecidos pelas vítimas.

Ao todo, foram descobertos 24 assaltos a motoristas praticados com violência em Porto Alegre, Canoas e Viamão. Todos eles têm vinculação com crimes patrimoniais violentos e tráfico de drogas, de acordo com os delegados Adriano Nonnenmacher e Marco Guns.

