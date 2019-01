Nove detentos que estavam foragidos foram recapturados no fim de semana no Rio Grande do Sul

No último fim de semana, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a BM (Brigada Militar) prenderam oito foragidos do presídio de Passo Fundo e um foragido do presídio de Taquara em uma operação no interior do Rio Grande do Sul. Mais de cem policiais foram mobilizados para realizar o cerco aos criminosos que estavam escondidos em uma mata na região de Seberi e Erval Seco, no Norte do Estado.

Durante a operação policial, além das prisões dos foragidos também foram recuperados três automóveis roubados, diversas armas e farta munição. Oito desses bandidos haviam fugido recentemente do presídio de Passo Fundo.

A PRF utilizou helicóptero, drones e manteve barreiras em todas as rodovias federais e vias vicinais na região de Seberi. “A ação buscou garantir a segurança dos moradores da região, uma vez que os foragidos vinham realizando diversos crimes pelas cidades da região após a fuga”, destacou a corporação.

“Equipes da PRF permanecerão com barreiras na região para garantir a segurança dos cidadãos e apreender criminosos que ainda podem estar escondidos”, afirmou a Polícia Rodoviária Federal.

Fuga

A fuga de 17 presos do presídio de Passo Fundo ocorreu na madrugada do dia 12 deste mês, após uma caminhonete derrubar o portão e invadir o pátio do estabelecimento prisional. A diretoria do presídio foi afastada pela Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) após suspeitas de corrupção na cadeia.

Região Metropolitana

Na manhã desta segunda-feira (21), a Polícia Civil, através da Delegacia de Capturas do Departamento Estadual de Investigações Criminais, prendeu um homem de 23 anos no bairro Rio Branco, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O indivíduo encontrava-se na condição de foragido pela prática do crime de roubo de veículo.

Segundo o delegado Arthur Raldi, o ladrão possui antecedentes por associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Porto Alegre

Na manhã de sábado (19), a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, prendeu dois indivíduos em flagrante na Vila Tamanca, no bairro Agronomia, na Zona Leste de Porto Alegre. A dupla é suspeita de participar do homicídio que vitimou uma menina de 12 anos de idade no bairro Lomba do Pinheiro, na última quinta-feira (17).

Segundo o delegado Rodrigo Reis, com os dois adultos foram apreendidas três pistolas, duas de calibre 9 milímetros e uma de calibre .32, diversas porções de maconha, farta munição, além de dois coletes à prova de balas. “As armas de fogo serão enviadas para comparação balística, eis que são de mesmo calibre daquelas utilizadas na prática do delito”, ressaltou Reis.

