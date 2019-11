Economia Nove em cada dez consumidores brasileiros pesquisarão antes de comprar nesta Black Friday

26 de novembro de 2019

A maioria das compras deve ser feita pela internet

Neste ano, os consumidores brasileiros estão se preparando melhor para as ofertas da Black Friday, que será realizada na sexta-feira (29). Segundo pesquisa da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas ) e do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), 91% dos entrevistados planejam pesquisar os preços antes de comprar algum item na data, principalmente para confirmar se os produtos estarão realmente com desconto.

Para o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior, o consumidor brasileiro está mais exigente. “Tanto é que já começa a se preparar com antecedência para as promoções e pesquisar as ofertas antes de sair comprando”, afirma.

Entre os que compraram na Black Friday do ano passado e querem comprar neste ano também, 35% esperam adquirir mais produtos e 31% economizaram para gastar mais do que em 2018.

As lojas on-line continuam sendo os locais preferidos na data: 77% dos consumidores escolhem a internet, contra 33% que preferem ir aos shoppings para fazer suas compras.

A opção por não parcelar o pagamento cresceu em relação a 2018. Segundo a pesquisa, sete em cada dez consumidores vão optar pelo pagamento à vista, sendo que 48% deles preferem pagar em dinheiro.

Já entre os consumidores que mencionaram optar pelo parcelamento no cartão de crédito (45%), a média será de seis prestações.

Os dados revelam ainda que quatro em cada dez (39%) só vão comprar se as ofertas realmente valerem a pena – crescimento de sete pontos percentuais em relação a 2018. Metade dos entrevistados tem a intenção de adquirir produtos e apenas 11% não devem aproveitar as promoções.

A pesquisa foi feita com 1.230 consumidores de ambos os sexos, acima de 18 anos e de todas as classes sociais em todas as capitais do País.

