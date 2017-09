Nove homens foram expulsos de um voo em Bruxelas após um deles gritar “Deus é grande”

Nove homens foram expulsos de um voo da companhia Ryanair no início da manhã desse sábado depois que um deles, em tom de piada, gritou “Allahu Akbar” (Deus é grande), expressão que alguns extremistas islâmicos costumam usar ao perpetrar atentados.

O voo, que devia deixar o aeroporto de Zaventem, em Bruxelas (Bélgica), às 7h, com destino a Madri (Espanha), acabou atrasando em mais de duas horas. A polícia confirmou o incidente ao admitir que os nove homens tinham nacionalidade belga. O embarque estava no início quando um deles começou a gritar “Allahu Akbar” ao mesmo tempo em que indicava a existência de uma bomba a bordo.

De acordo com Peter De Waele, da polícia federal, o comandante do voo se recusou a viajar com essas nove pessoas. Em razão do alerta, todas a bagagens no avião precisaram ser retiradas quando o esquadrão da bomba foi chamado com cachorros farejadores. Como nada foi encontrado, os homens foram retirados do avião, que finalmente foi autorizado a decolar, às 9h25min.

A “piada”, disse a polícia, não foi motivo de riso nem na companhia aérea nem entre os passageiros, muitos dos quais estavam extremamente preocupados com a ameaça Pelo menos um dos envolvidos enfrentará a Justiça, uma vez que é crime provocar susto com falso alerta de bomba. Uma investigação completa está em andamento e um relatório preliminar já foi enviado ao Ministério Público local.

Atentados terroristas

Em março de 2016, o aeroporto de Bruxelas-Zaventem e o metrô da cidade foram objeto de ataques terroristas que, juntos, mataram 32 pessoas e deixaram mais de 300 feridos.

Em junho deste ano, uma explosão foi registrada na Estação Central de Bruxelas e o autor, que teria gritado “Alá é grande”, foi morto. O homem, de 36 anos, entrou na estação, onde caminhou na direção de um grupo de turistas cinco minutos depois. Pegou sua maleta e provocou uma explosão parcial.

O homem abandonou a bagagem em chamas, que mais tarde registrou uma segunda explosão mais violenta, e seguiu para as plataformas em busca de um gerente de estação. A maleta continha “pregos e cilindros de gás”. Não houve feridos.

O incidente ocorreu um dia depois de um homem atropelar fiéis muçulmanos que saíam de uma mesquita de Londres, e de um homem, que supostamente jurou lealdade ao grupo extremista Estado Islâmico, atingir um furgão da polícia em Paris. (UOL)