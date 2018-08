Nove horas de pinga fogo

O derradeiro encontro da direção estadual do PP para discutir as alterações na chapa começou às 17h de sexta-feira e se prolongou até as 2h da manhã de ontem. Centenas de delegados, que viajaram de regiões distantes, chegaram a Porto Alegre de manhã para a convenção, tomando conhecimento da reviravolta. O PP não terá candidato próprio ao governo do Estado e apoiará o tucano Eduardo Leite. Luis Carlos Heinze substituirá Ana Amélia Lemos, que aceitou ser vice na chapa de Geraldo Alckmin à Presidência da República.

Estava tudo alinhado

Desde agosto do ano passado, o PP realizou 28 reuniões regionais, durante as quais pesquisas apontaram: 93 por cento dos filiados queriam candidato próprio ao Piratini. Na pré-convenção de 24 de março, Heinze tinha obtido 1 mil e 123 votos, derrotando Antonio Weck, que não passou de 263 votos. A partir daí, Heinze começou a percorrer o Estado e a formar a equipe do programa de governo, tomando por base os êxitos da gestão Jair Soares.

Dinheiro curto

A dificuldade que Heinze revelou no seu discurso, ontem, foi a recusa da executiva nacional em liberar dinheiro para sua campanha. Ao mesmo tempo, a arrecadação dos filiados ficou abaixo do esperado. Acrescentou que abandonar uma candidatura dói, mas não havia outra saída.

Deve transferir votos

Preencher a vaga de Ana Amélia, concorrendo ao Senado, é meio caminho andado para Heinze obter novo mandato. Porém, o que mais surpreendeu foi sua declaração de que apoiará Jair Bolsonaro. Foi aplaudido. Prova de que a inclusão de Ana Amélia não representará unanimidade em relação à candidatura do tucano ao Palácio do Planalto.

Explicou em 10 minutos

Ana Amélia não participou do evento que lotou ontem o auditório da Assembleia Legislativa. Estava na convenção nacional do PSDB, em Brasília, para o lançamento de sua dobradinha com Alckmin. Na sexta-feira, a senadora deixou uma mensagem gravada que foi apresentada quase ao final da convenção.

Primeiro encontro

Na convenção do PP, Eduardo Leite discursou, tendo ao lado o delegado Ranolfe Vieira Júnior, PTB, candidato a vice na sua chapa. Usando linguagem clara e objetiva, falou de planos avançados para conter a violência, revisão sobre tributos e cortes rigorosos de despesas para adequá-las às receitas.

Executiva se reúne de novo

Para suplentes, Ana Amélia, como candidata ao Senado, tinha escolhido o vereador João Carlos Nedel e o ex-deputado federal Claudio Diaz. O assunto será reavaliado hoje com Heinze, durante a reunião da executiva estadual, que começará às 17h. Também hoje será divulgado o resultado da convenção, dando um parâmetro sobre adesão ao novo quadro do PP que mudou desde quinta-feira-feira.

Projeção

Com Germano Rigotto sendo vice de Henrique Meirelles, o MDB gaúcho ganha destaque reivindicado inúmeras vezes. Os debates entre os candidatos serão enriquecidos pelo conhecimento que o ex-governador tem sobre reforma tributária, tema no qual se especializou.

Vai lotar

Na convenção estadual do MDB, hoje pela manhã, na Assembleia Legislativa, será lançado o slogan da campanha de Sartori à reeleição: O Rio Grande no rumo certo.

Onde quer chegar

Ao insistir em Lula na convenção de ontem, mesmo sabendo da impossibilidade estabelecida por lei, o PT mostra que não quer ter candidato à Presidência. Jaques Wagner e Fernando Haddad, dois cogitados para concorrer, não atingiriam o patamar do partido nas últimas quatro eleições. Dar apoio a um cabeça de chapa, indicando o vice, diminuiria o partido.

Lula continuará liderando as pesquisas e tendo a imagem viva. A esperança do PT é que, até a eleição de 2022, o líder esteja solto e a Lei da Ficha Limpa modificada. Desse modo, poderá concorrer.

Há 65 anos

A 5 de agosto de 1953, o ministro da Fazenda, Osvaldo Aranha, expôs no Senado a difícil situação financeira do governo federal. Para a receita prevista de 32 bilhões, a despesa chegaria a 44 bilhões de cruzeiros.

Nada mudou.

Modos e estilos

O paulista Paulo Vanzolini, além de doutor em Zoologia pela Universidade de Harvard, foi compositor de letras inesquecíveis. Uma delas em 1959: “Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima.” Alguns políticos contradizem, dando a volta por baixo.

