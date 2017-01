Nove ônibus, delegacia e carro do governo são atacados em Natal

Os ônibus que circulam em Natal (RN) estão sendo recolhidos às garagens. A ordem foi dada e a informação confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Rio Grande do Norte. A justificativa é a falta de segurança. Na tarde desta quarta-feira (18), nove ônibus, um carro do governo do Estado e uma delegacia sofreram ataques criminosos. O vídeo acima mostra um dos ônibus em chamas. Não há informação de pessoas feridas.

Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana declarou que “devido aos incêndios a ônibus, todas as empresas estão recolhendo a frota”.

Segundo o major Eduardo Franco, da assessoria de comunicação da PM (Polícia Militar), a Secretaria de Segurança investiga se os ataques têm relação com a crise no sistema penitenciário do estado.

Ainda de acordo com o sindicato dos rodoviários, uma reunião a ser realizada ainda nesta quarta vai definir se os coletivos circularão normalmente nesta quinta (19).

Ataques

Os ataques acontecem no mesmo momento em que a PM faz a remoção de presos da Penitenciária Estadual de Alcaçuz. No local, 26 detentos morreram durante uma rebelião no final de semana. Destes, segundo o governo, 15 foram decapitados. Alcaçuz fica em Nísia Floresta, cidade da Grande Natal.

A remoção dos presos é uma nova tentativa de o Estado retomar o controle da unidade. Para a retirada dos detentos o governo está usando ônibus de turismo locados.

