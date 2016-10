Novela brasileira de 1998 previu Hillary Clinton como presidente dos Estados Unidos

Um clássico de Manoel Carlos, “Por Amor” (1997-1998) previu que Hillary Clinton poderia se tornar a primeira presidente mulher dos Estados Unidos.

Como em outras novelas do autor, a trama mostrou a realidade da classe média ao som de Tom Jobim. A novela tratou de temas como alcoolismo, preconceito racial, bissexualidade, jogo do bicho, troca de bebês, misturou classes sociais e colocou os emergentes no cenário nacional.

Tradição nas novelas do autor, “Por Amor” fazia referências ao noticiário da época. E a tentativa de impeachment sofrida pelo então presidente americano Bill Clinton por conta do caso que manteve com a estagiária Monica Lewinsky também foi tema da novela.

A antagonista da história Branca (Susana Vieira) é irônica e cruel ao levantar o assunto. “O que está salvando este homem é o apoio da mulher”, diz. “Ela [Hillary] não está pensando no marido dela, não. Ela está pensando nela. Ela vai sair candidata, você vai ver. E se as coisas continuarem como estão, ela vai ser a primeira presidente mulher dos Estados Unidos”.

No dia 8 de novembro, 18 anos depois, Hillary Clinton terá a chance de confirmar a previsão.

