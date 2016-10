Novelista Walcyr Carrasco nega convite a Bruno Gagliasso: “Ele que me ligou”

Walcyr Carrasco não gostou de saber do boato de que Bruno Gagliasso teria recusado um papel em sua próxima novela na Globo. O autor fez questão de deixar claro que nunca convidou o galã para o folhetim e revelou que foi o bonitão quem o procurou lhe pedindo um personagem, mas não teve sucesso.

“Só para esclarecer. Nunca liguei para o Bruno Gagliasso. Foi ele que me ligou. Eu ainda não tinha um papel definido a oferecer e ficou nisso. Ele já havia dito que gostaria de trabalhar comigo, mas não tinha um papel definido o suficiente para fasciná-lo”, explicou em seu Twitter.

O boato surgiu depois que o jornal “O Globo” publicou que o marido de Giovanna Ewbank teria rejeitado o projeto previsto para o segundo semestre de 2017 para se dedicar exclusivamente ao papel de pai.

O veterano disse ainda que não fechou a sinopse da trama que irá ao ar no horário nobre e que, por isso, só tem chamado artistas com quem já tem afinidade. “Os atores que estão sendo convidados são os que já trabalharam comigo e confiam cegamente nas minhas novelas, sem saber detalhes do papel”, avisou.

Comentários