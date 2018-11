Novembro das artes reúne cinco grupos teatrais em Porto Alegre

Cinco grupos teatrais irão realizar mostra com nove espetáculos, além de encontros com artistas, shows e opções gastronômicas. A maratona tem início nesta sexta-feira (2), e se encerra no domingo, dia 25 de novembro. O ciclo, denominado Projeto Novembro das Artes, vai reunir no Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues (avenida Erico Verissimo, 307) o Projeto Gompa, Cia. In.Co.Mo.De-Te, Coletivo Desvio, Quimera Criações Artísticas e Teatro Ateliê. Os ingressos custam R$ 40 e R$ 20 (estudantes, idosos e classe artística, mediante comprovação). Os Combos custam: duas peças – R$ 70 inteira e R$ 36 meia-entrada; quatro peças – R$ 120 inteira e R$ 60 meia-entrada; seis peças – R$ 150 e R$ 78 meia-entrada.

Serão apresentados nove espetáculos para adultos e crianças no Teatro Renascença, na Sala Álvaro Moreyra e no estacionamento do Centro Municipal de Cultura durante o mês de novembro. Participam montagens consagradas como Chapeuzinho Vermelho e Dentro Fora.

Espetáculos

Inimigos na Casa de Bonecas – Inimigos na Casa de Bonecas é um espetáculo inspirado nas obras Uma Casa de Bonecas e O Inimigo do Povo, de Henrik Ibsen. Os textos do dramaturgo norueguês servem como ponto de partida para a construção de um espetáculo com ênfase em questões de gênero, corrupção e onipresença das mídias. A encenação une teatro, dança, música e vídeo para recriar os impasses de personagens divididos entre as limitações cotidianas e as tensões sociais.

As aventuras do Pequeno Príncipe – As Aventuras do Pequeno Príncipe é uma adaptação feita pelo grupo da obra O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry, e traz, de forma lúdica, questionamentos e diferentes formas de ver o mundo. O projeto propõe difundir esta obra por meio de um espetáculo destinado especialmente ao público infantil. Os valores abordados pelo autor são vivenciados pelos atores Manu Goulart, que interpreta o pequeno príncipe, Jéferson Rachewsky e Letícia Paranhos. A peça conta a história de um príncipe com um espírito aventureiro que sai em busca de emoções em uma história cheia de valores e reflexões. Durante essa viagem, o pequeno príncipe conhece seres mágicos, flores que falam, criaturas fantásticas.

Cósmica – Cósmica é uma experiência sonora e visual com dramaturgia em constante movimento, como o universo. Urano – que entrou em Touro anunciando transformações intensas no cosmos – é o ponto de partida da viagem, narrada por quatro artistas por meio de um jogo espontâneo e maleável. A proposta cênico-musical é inspirada na astrologia, e a música é a nave condutora dos tripulantes e dos objetos que ganham vida nessa jornada. Uma performance musical com sons alternativos que transitam do chamamé ao rock´n´ roll.

Deixe seu comentário: