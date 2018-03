Noventa mil veículos devem passar pela Freeway rumo ao litoral neste feriado de Páscoa

A Triunfo Concepa estima que, neste feriado de Páscoa, cerca de 90 mil veículos devem passar pela Freeway rumo às praias gaúchas e catarinenses. A movimentação mais intensa está prevista para quinta-feira (29) e sexta-feira (30), com 40 mil e 36 mil carros, respectivamente. No sábado (31), são aguardados 14 mil.

Rumo ao interior do Rio Grande do Sul, pela BR-290, são esperados 60 mil veículos: 24 mil na quinta-feira, 21 mil na sexta-feira e 15 mil no sábado, conforme a concessionária.

Para evitar grande concentração de veículos em um mesmo período, a Triunfo Concepa recomenda que os motoristas viajem na quinta antes das 15h ou na sexta após o meio-dia. Já na volta do feriado, no domingo (01), o melhor horário para pegar a estrada é antes das 15h.

Segundo a Concepa, equipes do serviço de atendimento emergencial operarão com um reforço de 50% para atender as emergências médicas e mecânicas no trecho administrado pela concessionária. A empresa também realizará a Operação Papa Fila nos pedágios de Santo Antônio da Patrulha, na Freeway, e Eldorado do Sul, na BR-290, a fim de agilizar a cobrança da tarifa por meio da venda antecipada de tickets nas filas das cabines.

Uso do acostamento

Quando há grande acúmulo de veículos na Freeway, o acostamento é utilizado como faixa adicional de tráfego tanto na ida quanto na volta das praias, com autorização da Polícia Rodoviária Federal. Na ida, o trecho que pode ser utilizado vai do quilômetro 75 ao 60, em Gravataí. No retorno, do quilômetro 1,5, em Osório, ao 26, em Santo Antônio da Patrulha.

Para saber se o acostamento está liberado ao tráfego, os motoristas devem ficar atentos à sinalização na rodovia, feita com painéis de luzes piscantes. Quando eles estiverem ativados, o tráfego pelo acostamento é autorizado nesses trechos, com velocidade máxima permitida de 70 quilômetros por hora.

Acidentes

A Operação Verão 2017-2018, realizada pela Triunfo Concepa de 15 de dezembro de 2017 a 5 de março deste ano, registrou redução de 51% no número de acidentes com vítimas na Freeway. Foram registradas 32 ocorrências desse tipo, contra 65 na temporada anterior. A quantidade de feridos caiu de 104 para 85.

Esta temporada de verão também foi marcada por recordes de tráfego. O Ano-Novo foi o feriado estendido que mais levou veículos à Freeway em direção ao litoral em toda a história da rodovia. Em quatro dias de ida às praias, foram contabilizados 226,2 mil veículos passando pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha.

O fluxo superou o do Réveillon de 2016, quando 208 mil veículos fizeram o deslocamento em quatro dias. Em 2 de janeiro, a estrada recebeu o maior tráfego na rodovia em um único dia na região litorânea. Passaram pela praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha, no sentido litoral-Capital, 92,5 mil veículos. O maior tráfego nesta região em um único dia havia sido registrado no sábado de carnaval de 2017, com 84 mil veículos em direção às praias.

