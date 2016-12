A Triunfo Concepa estima que 90 mil veículos devem passar pela Freeway rumo ao Litoral Norte gaúcho e às praias de Santa Catarina neste Natal. Trinta e cinco mil veículos devem utilizar a rodovia na sexta-feira (23), 25 mil no sábado (24) e 30 mil veículos no domingo (25).

Para evitar congestionamentos, a concessionária indica que os motoristas peguem a estrada até as 12h de sexta e, no sábado, após as 18h. Para o interior do Estado, a expectativa é de que 45 mil veículos passem pela praça de pedágio de Eldorado do Sul entre os dias 23 e 25, sendo 20 mil na sexta, 15 mil no sábado e 10 mil no domingo.

Uso do acostamento como faixa adicional

Em caso de grande movimento, a Concepa poderá, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, liberar o uso acostamento como faixa adicional nos dois sentidos da Freeway. Na ida ao litoral, o acostamento é liberado entre os quilômetros 75 e 60, em Gravataí. No retorno do litoral, o acostamento pode ser utilizado entre os quilômetros 1,5, em Osório, e 26, em Santo Antônio da Patrulha.

