Noventa soldados sírios foram mortos em ataque da coalizão

Mais de 90 soldados das tropas do regime sírio morreram nos bombardeios da coalizão internacional efetuados no sábado (17) na província oriental de Deir ez Zor, segundo divulgou o Observatório Sírio de Direitos Humanos neste domingo (18).

A ONG informou, além disso, que os ataques realizados em seguida pela aviação russa em Deir ez Zor causaram a morte de pelo menos 30 membros do grupo terrorista EI (Estado Islâmico).

O bombardeio da coalizão contra a posição militar, situada no monte Zarda, próximo ao aeroporto militar de Deir ez Zor, aconteceu em dois rodízios e durou cerca de 40 minutos, acrescentou a fonte. Este ataque permitiu aos jihadistas assumir o controle da região momentaneamente, mas o Exército com a cobertura da aviação russa conseguiu recuperar o terreno.

As operações contra os terroristas em Deir ez Zor tiveram como alvo nas últimas horas vias de provisão e bases do EI nos bairros de Al Kanamat e Al Orfi, no povoado de Al Yafra e nos arredores do aeroporto militar. (AG)

Comentários