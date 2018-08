A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o registro do Levetiracetam, nova opção de tratamento da epilepsia. O medicamento, genérico, de baixo custo e com aplicação via oral, é indicado para crises parciais e mioclônicas (espasmos rápidos e repentinos) em diferentes perfis de pacientes da doença.

Deixe seu comentário: