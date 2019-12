Acontece Novidades na linha infantil do Boticário são os presentes ideais para o Natal da garotada

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

A marca traz novidades de Quasar Next e Sophie, além de novos acessórios superfofos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Para tornar os dias comuns em momentos ainda mais mágicos e especiais, O Boticário traz novidades – testadas e aprovadas por pediatras e dermatologistas – como itens de perfumaria, maquiagem e acessórios para o seu portfólio infantil.

Exploradorxs de plantão vão curtir a fragrância da nova marca desenvolvida para o público infanto-juvenil: Quasar Next, feita especialmente para meninxs de 07 a 12 que adoram uma aventura. Nada como marcar as pequenas descobertas com um cheirinho especial, que ao longo dos anos trará aquelas memórias afetivas que são tão importantes na construção da história de uma criança. A novidade possui notas de bergamota, limão, folhas verdes e fundo amadeirado, que criam uma combinação perfeita – um fougère fresco para te levar ao mundo onde tudo é possível!

Tem também novidade no portfólio de Sophie! Os segredinhos de maquiagem vêm direto do Planeta Glitter para meninxs de 07 a 12 anos se divertirem e aprenderem todos os truques para uma make alegre e cheio de brilho. Com três batons, três sombras e um blush iluminador, a Sophie Palette é uma novidade que possui tudo que elxs precisam para arrasar na criação de diferentes lookinhos!

Para tornar a hora do banho ainda mais divertida e descontraída, chegaram as novas saboneteiras das linhas Sophie, com um formato especial de borboleta e, Boti Baby com a forma queridinha do passarinho Fido. Repletos de fofura, os itens facilitam o transporte dos sabonetes e são perfeitos para todos os momentos de aventuras.

Com estampa alegre e lúdica, o mago Dr. Botica também aproveita para apresentar dois acessórios super fofos: o nécessaire e a maleta de metal. Ambos são ideais para para passeios, viagens ou escolinha – pode ser utilizada como lancheira ou porta-brinquedos e é uma dica incrível para presentear no Natal.

Todos os produtos já estão disponíveis em todas as lojas do país, revendedoras e e-commerce (www.boticario.com.br).

Quasar Next

Preço sugerido: R$ 69,90

– Saída: Folhas Verdes; Notas Ozônicas; Limão; Melão; Maça Verde; Bergamota.

– Corpo: Flor de Lótus; Gerânio; Lavanda; Mimosa.

– Fundo: Cedro; Patchouli; Âmbar; Musgo; Musk.

– Dermatologicamente testado

– Testado por pediatras

– Desenvolvido para crianças de 7-12 anos

Sophie Palette

Preço sugerido: R$ 59,90

– 03 Batons;

– 03 Sombras;

– 01 Blush Iluminador;

– Fácil de aplicar e misturar variando as cores.

– Dermatologicamente testado

– Testado por pediatras

– Desenvolvido para crianças de 7-12 anos

Boti Baby Saboneteira Fido

Preço sugerido: R$ 15,90

– Dimensões: 7,6 x 3,5 x 11,4 cm

Sophie Saboneteira Boboleta

Preço sugerido: R$ 15,90

– Dimensões: 9,8 x 3,4 x 7,7 cm

Dr. Botica Maleta Metal

Preço sugerido: R$ 25,90

– Dimensões: 20,3 x 17,5 x 8 cm

Dr. Botica Necessaire Zipper

Preço sugerido: R$ 35,90

– Dimensões: 25 x 16 cm

