Novidades sobre armazenagem e energia solar serão apresentadas na Afubra

A produção de grãos no Brasil vem crescendo ano a ano, porém a evolução na capacidade de armazenagem do país não tem acompanhado o mesmo ritmo. Segundo dados oficiais da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), o déficit de armazenagem de grãos em 2017 chegou a 74 milhões de toneladas.

Esse cenário não é enfrentado apenas por grandes produtores, a possibilidade de secar e armazenar os grãos na propriedade rural é uma alternativa mais econômica e muito utilizada pela agricultura familiar. Atentas a esta necessidade, empresas do setor levarão para a Expoagro Afubra – maior feira voltada à agricultura familiar do Brasil – as principais novidades em relação a materiais de secagem e armazenagem. O evento acontece de 20 a 22 de março, na localidade de Rincão Del Rey, em Rio Pardo.

“É a principal feira para um contato direto com os produtores da agricultura familiar, que é nosso público-alvo, especialmente o setor fumageiro onde somos um dos principais produtores há mais de 27 anos”, afirma Fernando Ronchi, diretor da Turbo Ferro, empresa catarinense referência no sul do país no fornecimento de silos, estufas, galpões e energia solar.

Serão 400 expositores presentes que irão abordar diversos temas, entre eles, o setor fumageiro, a agricultura familiar e modelos sustentáveis de energia como os módulos fotovoltaicos. No agronegócio, as placas fotovoltaicas vêm se expandindo na agricultura familiar, em função da linha de crédito incentivada pelo Pronaf Eco, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, direcionado para o financiamento de energia renovável e sustentabilidade ambiental.

Diante do crescimento do mercado de energia solar, o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) vem cadastrando e credenciando empresas que fornecem sistema de energia solar fotovoltaica. “Para ser cadastrado tivemos que atender diversas exigências e certificações, por isso, podemos oferecer o sistema Solar Inove que pode ser financiado em até 10 anos com juros de 2,5% ao ano”, afirma o diretor da Turbo Ferro.

Além do contato direto com os produtores, a Expoagro Afubra também é uma grande oportunidade para novos negócios e parcerias. “A meta da Turbo Ferro com o Solar Inove é se consolidar até 2020 como o principal distribuidor de energia solar do Sul do país. Por isso, eventos como a Afubra são ambientes propícios para encaminhar novas parcerias”, destaca Ronchi.

Deixe seu comentário: