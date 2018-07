Novo ajuste do Twitter restringiu o acesso de 143 mil aplicativos

O Twitter informou na terça-feira (24) que desde abril eliminou mais de 143 mil aplicativos em um novo ajuste para combater a atividade “maliciosa” de contas automáticas. A companhia com sede em San Francisco (EUA) afirmou que está limitando o acesso a suas APIs (interfaces de programação de aplicações) que permitem aos desenvolvedores publicarem no Twitter de forma automática.

“Estamos comprometidos a oferecer acesso à nossa plataforma a desenvolvedores cujos produtos e serviços façam do Twitter um lugar melhor”, disse Rob Johnson, diretor de manejo de produtos do Twitter. Johnson não deu detalhes sobre os aplicativos eliminados, mas o Twitter tem sido pressionado neste tema das contas automáticas ou “bots” que difundem notícias falsas ou dão exposição exagerada a uma pessoa ou causa política.

A partir de agora, qualquer desenvolvedor que tente criar um aplicativo para o Twitter terá que seguir um novo processo no qual deverá oferecer detalhes de como utilizará esse serviço.

Como fazer um backup completo da sua conta do Twitter

O primeiro passo para fazer um backup da sua conta do Twitter é baixar seu arquivo de tweets. O seu arquivo do Twitter guarda todas as suas postagens na rede social desde o primeiro dia e é útil para deixar guardado e navegar por seus tweets antigos.

Também é possível baixar seus seguidores, pessoas que você segue, listas (membros) e curtidas da sua conta, apenas para consulta. Para fazer isso, vamos usar a extensão Twlets, que é compatível apenas com o Chrome.

Passos

1) Abra a página da extensão do Twlets no Chrome;

2) Clique em Usar no Chrome para instalar o Twlets;

3) Entre no site do Twlets e clique em Sign in na barra superior;

4) Clique em Autorizar aplicativo;

5) Pronto! Você já pode usar o Twlets para baixar suas listas, seguidores e outras informações.

Como o Twlets funciona

O Twlets é uma extensão gratuita, mas com recursos pagos. Ele cobra por créditos: cada usuário equivale a um crédito. Por exemplo, se você segue 300 pessoas, vai usar 300 créditos para extrair essas informações da sua conta. Por padrão, um novo usuário tem 1.000 créditos para gastar; o resto é pago.

Ele pode fazer backup das seguintes informações: tweets de uma conta (até 3.200 de uma vez); curtidas de uma conta (até 15.000 de uma vez); seguidores e pessoas que uma conta segue (até 50.000 de uma vez); membros de uma lista (até 50.000 de uma vez); respostas a um tweet (até 18.000 de uma vez).

Os dados são salvos em uma planilha do Excel, arquivo CSV ou HTML e servem apenas para consulta. Você não pode importar essas informações diretamente para o Twitter, por exemplo, mas é útil para seguir novamente as pessoas indicadas ou ver quem fazia parte de uma lista que você fez para criá-la novamente.

