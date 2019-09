Novo álbum? Shakira estaria trabalhando em músicas inéditas

A cantora Shakira já pode estar trabalhando em seu novo álbum, com músicas inéditas, conforme a revista Forbes. Em novembro deste ano, a musa lançará seu filme-concerto “Shakira in Concert – El Dorado World Tour”. O filme conta com os bastidores de uma de suas turnês.

Porém, ela também estaria compondo novas canções. O trabalho, conforme a publicação, deverá explorar diferentes sons e trazer canções inspiradas na música espanhola. Por ora, nenhuma outra informação a respeito do projeto foi revelado.