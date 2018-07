Novo aplicativo Chofer tem lançamento previsto para setembro em Porto Alegre

Um novo aplicativo de mobilidade inicia suas operações em setembro com uma proposta diferente das que já estão no mercado. O Chofer, é uma start-up de Porto Alegre, com tecnologia cem por cento brasileira.

Fundado pelo empresário Jailson Ferreira, CEO do GRUPO JBG3 , o Chofer possibilitará ao cliente, opções de veículos, divididos em categorias como: básico, luxo, blindados SUV, táxi entre outros. O aplicativo também busca por inovação ao lançar o primeiro banco digital exclusivo para os motoristas do aplicativo, o Chofer Bank.

Foco principal é a segurança de motoristas e usuários

Um dos principais motivos do Chofer surgir no mercado, é uma proposta que busca aumentar a segurança de usuários e de motoristas. Ao solicitar a inscrição junto ao aplicativo, o candidato a motorista terá o seus antecedentes criminais verificados, além de documentação pessoal e dos veículos.

Somente veículos quatro portas e a partir do ano de 2010 serão aceitos no Chofer. Fundador do aplicativo, o empresário Jailson Ferreira comentou sobre a chegada do chofer. “Eu acredito que o chofer vai ser um divisor de águas no mercado de mobilidade. Estamos preocupados em ajudar o motorista a trabalhar com qualidade e benefícios. Nosso foco também, é que a segurança de motoristas e passageiros sejam primordiais.” O Chofer, terá download gratuito e compatível com os sistemas Android e IOS.

