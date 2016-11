Novo aplicativo de relacionamentos promete deixar superficialidades de lado

Com menos de 24h de lançamento e com o número de downloads em crescimento, o aplicativo Deeper chegou para “afastar” as superficialidades dos apps de relacionamento já existentes no mercado. Criado por jovens empreendedores do ponto tecnológico da Unisinos, promete inovar e conectar as pessoas através de suas afinidades. “Criando relações que vão muito além das superficiais”, explica o diretor de Marketing e um dos sócios do produto, Lucas Pereira.

Ganhador do evento internacional Startup Weekend na sua edição de São Leopoldo, o aplicativo Deeper faz seus usuários se conectarem através dos seus Hobbies em comum. Reunindo técnicas de Blind Dating e Speed Dating, o Deeper é capaz de despertar aquela adrenalina e friozinho na barriga dos grandes encontros.

O projeto tem tido um grande destaque pelo grau de inovação e os integrantes da equipe vem dando palestras na Unisinos para turmas na área de empreendedorismo e inovação.

O Deeper está disponível nas lojas de aplicativos para Android e iOS.

