Novo aplicativo ONNi é pioneiro em integrar a compra de ingresso e consumo de clubs, festivais e produções independentes

O tom otimista e o crescimento promissor do mercado de aplicativos não foram os únicos fatores que motivaram a criação do ONNi, o primeiro aplicativo do Brasil para compra de ingresso e de consumo em uma plataforma única. O novo produto reúne, além dos serviços de transação, sugestões diversas de entretenimento de acordo com o perfil de cada usuário e geolocalização.

A ideia surgiu de uma demanda identificada por Cristhian Cagliari Carniel e Guilherme Lara, frequentadores assíduos da noite alternativa de Porto Alegre. Inquieta, a dupla se reuniu aos sócios Daniel Scomazzon e Marco Andre Germano na busca de uma solução para descomplicar os processos de compra e otimizar o tempo dos clientes em festas utilizando conexões para facilitar a aproximação do público com a música. A lógica é simples, menos tempo na fila, mais tempo na pista.

Com investimento inicial de R$ 500 mil e 16 integrantes na equipe, o ONNi tem expectativa de atender até agosto de 2017 a 100 clubs e produtoras de festivais totalizando cerca de 800 eventos ao mês. A meta, dentro do mercado brasileiro de 30 milhões de adeptos dos aplicativos, é atingir 6 milhões de usuários em dois anos.

“Nosso objetivo é eliminar as filas oferecendo uma possibilidade prática de transação e também de sugestões de eventos e até promoções. O usuário escolhe o evento, compra antecipado ou na hora o seu ingresso e o seu consumo. Cada compra gera um QRCode. Basta apresentar o QRCode para o hostess ou o garçom do evento que, com um leitor, lê os códigos das compras do usuário. Sem filas para aproveitar o que realmente importa, a música!”, explica Cristhian Cagliari Carniel.

O projeto será apresentado no próximo sábado (10/12), com dois grandes eventos na Capital.

