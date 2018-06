Novo ataque jihadista em Moçambique

Pelo menos seis pessoas foram assassinadas e duas ficaram gravemente feridas no Norte de Moçambique em um novo ataque do recém fundado grupo jihadista Al Shabab, que leva o nome da organização homônima somali, embora não tenha relação com ela, confirmou nesta quinta-feira (7) a imprensa local. Os fatos aconteceram no distrito de Quissanga.

