Nesta segunda-feira (26), ao meio-dia, data do aniversário de Porto Alegre, será entregue o novo atracadouro construído junto à Usina do Gasômetro. O espaço, que integra o conjunto de obras de revitalização da orla do Guaíba, irá concentrar a atividade dos barcos turísticos na região. A entrega da obra faz parte do calendário da Semana de Porto Alegre.

