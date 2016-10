Novo balanço do TSE aponta que 0,53% das urnas foram substituídas

O quarto boletim das Eleições 2016, divulgado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) às 13h21min deste domingo (2), registra que apenas 0,53% – 2.331 urnas do total de 432.959 que estão sendo utilizadas – precisaram ser substituídas. Em números absolutos, a maior quantidade de substituição, até o momento, ocorreu no Rio de Janeiro: 441 urnas. Em porcentagem, houve mais substituições em Alagoas: 1,53% , que corresponde a 119 urnas eletrônicas.

Também foram registradas 1.410 ocorrências com pessoas: 149 com candidatos, sendo 83 com prisão e 1.261 com não candidatos, das quais 575 acarretaram prisão.

Entre os candidatos, boca de urna foi a principal causa das ocorrências: 61 com prisão e 39 sem prisão. A boca de urna também gerou a maioria das ocorrências entre os não candidatos: 333 com prisão e 383 sem prisão.

Neste domingo, 144.088.912 eleitores vão às urnas para eleger 57.943 vereadores e os prefeitos de 5.568 municípios brasileiros.

