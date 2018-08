A corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apresentou nesta segunda-feira (20) uma nova versão do Cadastro Nacional de Adoção (CNA), que entrará em funcionamento no primeiro semestre de 2019 com o objetivo de facilitar a adoção de 9 mil crianças que aguardam por adoção em instituições de acolhimento de todo o país.

